Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 8:24

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Назначение новым главой МИД КНДР Ли Сон Гвона не означает корректировки политики Северной Кореи в отношении США, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Что же касается назначения Ли Сон Гвона новым министром иностранных дел, то я бы не связывал это напрямую с корректировкой политики на американском направлении - руководитель внешнеполитического ведомства здесь никогда не являлся заметным персонажем в диалоге с представителями Вашингтона", - сказал Мацегора.

"Тема отношений с США и производная от них ядерная проблема всегда были рефератом первого заместителя министра иностранных дел. Эта позиция как была, так, насколько нам известно, и остается за Цой Сон Хи, которая, разумеется, проводит на американском направлении не собственную политику, а строго следует линии, определенной главой государства", - подчеркнул посол.

Комментируя также слова лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что "в скором времени мир увидит новое стратегическое оружие, которое появится у КНДР", высокопоставленный российский дипломат сказал, что "остается только гадать" о чем идет речь, однако нельзя не отдавать себе отчет при этом в том, "что любая страна имеет суверенное право на укрепление своей обороноспособности".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15

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