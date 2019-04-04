Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 15:00

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО не планируют выносить на повестку заседания на уровне глав МИД в Вашингтоне вопрос закупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, но эта тема, вероятно, будет обсуждаться "на полях" встречи, заявил в четверг глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО предоставляет платформу своим членам для обсуждения вопросов, подобно этому. Вопрос (покупки Турцией - ИФ) С-400 не стоит на повестке сегодняшней встречи, но я, конечно, ожидаю, что этот вопрос будет обсуждаться "на полях" встречи", - сказал Й.Столтенберг журналистам, отвечая на вопрос о приобретении Турцией ЗРС С-400.

Он отметил, что каждая страна НАТО вправе самостоятельно решать, какое вооружение ей необходимо купить. "Но в то же время мы видим, что сейчас это создало некоторые разногласия между членами альянса", - добавил он.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса" или же закупать у России систему ПВО.

В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению. "Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

19 февраля В.Кладов сказал агентству, что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1эф во ав

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