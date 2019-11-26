Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопрос размещения российских систем ПВО С-400 в Турции не имеет никакого отношения к НАТО, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Тема развертывания ЗРК С-400 не имеет никакого отношения к НАТО. Вопрос задействования российских комплексов не подлежит обсуждению", - заявил Эрдоган во время перелета из Дохи в Анкару. Его слова приводит агентство "Анадолу".
В то же время Эрдоган отметил, что Турции необходимо принять ряд шагов по вопросу С-400 в соответствии с правилами НАТО.
"Мы работаем в этом направлении", - отметил Эрдоган.
Также Эрдоган рассказал журналистам, что Турция и США будут до апреля пытаться решить спор, вызванный покупкой Анкарой С-400.
Ранее сообщалось, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 именно к апрелю 2020 года.
Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.
США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял о своей обеспокоенности в связи с приобретением Турцией ЗРС С-400.
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