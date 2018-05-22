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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 14:06 22.05.2018 - 14:06

Мадрид. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Бразилии Мишел Темер принял решение не переизбираться на выборах 2018 года, сообщает во вторник португальская радиослужба TSF со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Он намерен выдвинуть взамен кандидатуру министра финансов Энрике Мейреллеса от партии Бразильское демократическое движение. М.Темер пока официально не объявил о своем решении, однако, вероятно, сделает это позднее во вторник в ходе партийного мероприятия.

Всеобщие выборы в Бразилии в этом году запланированы на октябрь.

77-летний М.Темер стал президентом после того, как в 2016 году Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За это время против него неоднократно звучали и выдвигались обвинения в коррупции.

В сентябре 2017 года 77% респондентов заявили о том, что не одобряют его деятельность на посту президента Бразилии, а его уровень одобрения тогда упал до рекордно низких 3%.

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