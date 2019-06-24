Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 15:48

Иерусалим. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что на трехсторонних переговорах Израиля, РФ и США по безопасности, первым делом, речь пойдет о проблеме Ирана и Сирии.

"Завтра я буду председательствовать на трехстороннем саммите (Израиля, РФ и США - ИФ). Мы будем уделять внимание Ирану - так же, как Сирии, и другим вопросам, которые создают в нашем регионе препятствия для мира и стабильности, в которых есть очень большая потребность", - говорится в сообщении на странице премьера в Twitter.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Патрушев встречей с Нетаньяху начал двухдневный визит в Иерусалим, где ему предстоят переговоры с израильскими и американскими коллегами Меиром Бен-Шаббатом и Джоном Болтоном. Основной темой встреч стороны называют ситуацию в Сирии, где израильтян больше всего беспокоит военное присутствие Ирана.

Основной целью инициированных им трехсторонних контактов в Иерусалиме Нетаньяху ранее назвал поиск "адекватных ответов на вызовы, существующие в нашем регионе, в том числе для безопасности Израиля".

1аю ар де

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