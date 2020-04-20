Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 20:56

Пекин. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в марте сократилось на 4,2% относительно того же месяца прошлого года - до 549,3 млрд кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

Таким образом, темпы падения показателя замедлились с 10,1% в феврале, отмечает агентство "Синьхуа".

В первом квартале спрос на электричество в стране упал на 6,5%.

Производство электроэнергии в январе-марте сократилось на 6,8%, по данным Государственного комитета по делам развития и реформ. В том числе выработка электричества на ТЭС снизилась на 8,2%, на ГЭС - на 9,5%.

Служба энергетической информации

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