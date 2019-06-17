Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 17:02

Брюссель. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Темпы роста зарплат в еврозоне в первые три месяца 2019 года стали самыми высокими с начала учета этого показателя, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Среднечасовая оплата труда в 19 странах еврозоны повысилась в первом квартале на 2,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, максимальными темпами с начала 2010 года.

Показатель в четвертом квартале 2018 года вырос на 2,3%.

Рост зарплат в еврозоне стимулировал потребительские расходы и подъем экономики, которая находится под давлением из-за ослабления спроса на экспортные товары, пишет MarketWatch.

Между тем повышение зарплат не привело к ускорению роста цен на потребительские товары, на которое уже долгое время рассчитывает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Потребительские цены в еврозоне в марте 2019 года выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель замедлился по сравнению с ростом на 1,5% в феврале.

Инфляция в еврозоне в мае 2019 года замедлилась до 1,2% в годовом выражении, показатель стал минимальным более чем за год.

Тем не менее ЕЦБ улучшил прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2019 год, сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания.

Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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