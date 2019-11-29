Шанхай. 29 ноября. INTERFAX ENERGY - Темпы увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) Китаем этой зимой замедлятся в связи с ограниченным приростом регазификационных мощностей, повышением производства газа внутри страны, а также стартом импорта газа из России по газопроводу "Сила Сибири".

Согласно оценкам Interfax Energy, Китай закупит за рубежом менее 19 млн тонн СПГ в четвертом квартале 2019 года, что на 13% выше показателя того же периода 2018 года, составившего 16,75 млн тонн. Для сравнения: в октябре-декабре прошлого года импорт СПГ увеличился на 33% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.

Замедление темпов роста импорта СПГ Китаем прогнозируется и для первого квартала 2020 года. Закупки повысились на 21% в январе-марте 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее и на 59% в первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Общий объем мощностей по приему СПГ, введенных в этом году, составит 2,5 млн тонн в год по сравнению с 10 млн тонн в год в 2018 году. При этом нехватка регазификационных мощностей продолжит ограничивать импорт газа Китаем этой зимой, как и годом ранее, отмечают эксперты. В сентябре регазификационный СПГ-терминал PetroChina в провинции Цзянсу мощностью 6,5 млн тонн в год пострадал в результате тайфуна, в связи с чем в октябре Китай сократил импорт СПГ впервые за три года.

Тем временем, китайские государственные компании увеличили производство газа в этом году в ответ на призывы властей КНР повысить внутреннюю энергобезопасность. За 10 месяцев 2019 года добыча газа в КНР выросла на 9,3% в годовом выражении - до 142,3 млрд кубометров, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Согласно оценкам Государственного комитета по реформам и развитию (NDRC) Китая, производство газа в стране в текущем году превысит 170 млрд кубометров.

PetroChina, Sinopec и CNOOC завершили закачку газа в подземные хранилища, что обеспечит достаточные запасы газа на предстоящую зиму. Мощность газохранилищ в Китае в этом году останется на уровне 20 млрд кубометров, пишет "Синьхуа" со ссылкой на NDRC.

Кроме того, "Газпром" со 2 декабря начинает экспорт газа в Китай через газопровод "Сила Сибири", объем поставок, как ожидается, достигнет 5 млрд кубометров в 2020 году. Наращивание экспорта трубопроводного газа негативно скажется на объеме спроса на СПГ в Китае в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты.

пк ко ав*

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