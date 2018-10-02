Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 12:25 02.10.2018 - 12:25

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в августе составил 2,9% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с июлем.

Как сообщается в пресс-релизе организации, увеличение стоимости энергоносителей замедлилось до 10,2% против 11,1% в июле, в то время как темпы роста цен на продукты питания ускорились с 1,8% до 2%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в позапрошлом месяце составил 2,1%, как и в июле.

Ускорение темпов роста потребительских цен было отмечено в Италии (до 1,6% с 1,5% в июле), в Великобритании (до 2,4% с 2,3%) и Японии (до 1,3% с 0,9%). Показатель остался стабильным во Франции (2,3%) и Германии (2%). Небольшое замедление подъема было зафиксировано в Канаде (до 2,8% с 3%) и США (до 2,7% с 2,9%).

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в позапрошлом месяце выросли на 2% (в июле - на 2,1%), а без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 1% (1,1%). Предварительная оценка Статистического управления Европейского союза за сентябрь предполагает ускорение подъема индекса HICP до 2,1% и снижение индекса без учета продуктов и топлива до 0,9%.

Повышение потребительских цен в странах G20 в августе составило 3,5% против 3,4% в предыдущем месяце.

Среди стран с развивающейся экономикой инфляция существенно ускорилась в Аргентине (до 34,4% с 31,2% в июле) и России (до 3,1% с 2,5%), и более умеренно - в Китае (до 2,3% с 2,1%). Показатель остался стабильным в Индии (5,6%), Индонезии (3,2%) и Саудовской Аравии (2,2%), снизился в Бразилии (до 4,2% с 4,5%) и в ЮАР (до 4,8% с 5%)

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй вч ки

Neuer Inhalt Horizontal Line