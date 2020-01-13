Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 13:27

Пекин. 13 января. ИНТЕРФАКС - Темпы роста спроса на нефть в Китае сократятся на 2,9 процентного пункта (п.п.) в 2020 году, до 2,4%, прогнозирует исследовательский институт китайской госкорпорации China National Petroleum Corp. (CNPC) Economics & Technology Research Institute в своем ежегодном докладе, на который ссылается агентство Bloomberg.

Это будут самые низкие темпы роста со времен финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные BP Plc.

CNPC ожидает, что видимый спрос на нефть, который рассчитывается как сумма производства, чистого импорта и изменения запасов, составит 671,3 млн тонн.

Чистый импорт нефти может вырасти на 4,4%, до 525 млн тонн, зависимость от импорта может увеличиться до 73% против 72,45% в 2019 году.

По мнению CNPC, замедление будет связано с сохранением темпов роста китайской экономики около 6% в год и сохраняющейся слабостью автомобильного рынка даже после подписания первой фазы торгового соглашения с США, которое запланировано на этой неделе. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому замедление роста спроса в стране может существенно повлиять на нефтяные цены.

Спрос на газ, в свою очередь, вырастет в 2020 году на 8,6%, примерно до 330 млрд кубометров, импорт газа - на 9,3%, до 150 млрд кубометров. При этом импорт трубопроводного газа увеличится на 8,9%, до 56 млрд кубометров, СПГ - на 9,5%, до 94 млрд кубометров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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