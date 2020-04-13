Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 15:53

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Темпы финансирования предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа начали замедляться, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные о вырученных средствах республиканцами.

За март предвыборному штабу Трампа и Национальному комитету Республиканской партии удалось собрать $63 млн, тогда как месяцем ранее - в феврале - $86 млн.

Американские СМИ увязывают это с тем, что в условиях распространения в США COVID-19 сбор средств на предвыборную кампанию стало проводить гораздо сложнее. И эта проблема коснется не только Трампа, но и его соперника-демократа Джо Байдена.

Между тем, за первый квартал 2020 года кампания по переизбранию Трампа получила более $212 млн, а общая сумма собранных средств с 2017 года превысила $677 млн.

"Энтузиазм в отношении поддержки Трампа и нашей партии остается крепким", - сказала председатель национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.

"Американцы могут видеть, как Трамп руководит страной во время серьезного кризиса, и они реагируют на его действия, поддерживая его переизбрание", - сказал менеджер предвыборной кампании Трампа 2020 года Брэд Парскейл.

Однако, отмечает агентство, несмотря на снижения уровня финансирования, республиканцы по-прежнему значительно опережают демократов по этому показателю.

Демократическая партия США пока не обнародовала данные о полученных средствах за март, однако по состоянию на конец февраля, бывший вице-президент США Джо Байден и Национальный комитет демократов имел на руках только $20 млн, тогда как Трампа - $240 млн.

В связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса нового темпа проведение традиционных митингов и мероприятий, направленных на сбор средства, оказались невозможны. Участники президентской гонки были вынуждены переориентироваться на цифровой маркетинг.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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