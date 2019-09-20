Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 7:24

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - На переговорах президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона главными темами могут стать торговые отношения и вопросы обеспечения безопасности в Южно-Китайском море, прогнозируют западные СМИ.

Визит австралийского премьера в Вашингтон, как сообщалось, начинается в пятницу.

Наблюдатели считают, что визит Моррисона может оказаться успешным в связи с тем, что в настоящее время позиции руководства двух стран схожи по многим вопросам.

В сообщениях СМИ отмечается, что растущая активность Китая в богатом ресурсами углеводородов Южно-Китайском море вызывает озабоченность не только у стран региона, но и у США.

Во время визита в Сидней в прошлом месяце госсекретаря Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера Соединенные Штаты и Австралия договорились об усилении противодействия китайской деятельности в Тихом океане.

Наблюдатели считают, что Трамп и Моррисон намерены в пятницу рассмотреть вопросы поставок в США редкоземельных минералов на фоне растущих опасений, что Китай, крупнейший в мире переработчик и производитель этих минералов, может прекратить их поставки Вашингтону в условиях торговой войны с Соединенными Штатами.

Это может нанести серьезный урон американской промышленности, в том числе оборонной.

Австралия в прошлом месяце согласилась присоединиться к формируемой Соединенными Штатами международной коалиции по защите каналов морского судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе с учетом угроз со стороны Тегерана.

Канберра запретила использовать оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация Трампа добивается от всех своих союзников и партнеров.

1гк гс

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