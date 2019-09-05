Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 6:41

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Теневой губернатор талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Баглан мулла Абидулла убит минувшей ночью в результате авиаудара ВВС Афганистана по террористам, сообщили в четверг утром в пресс-центре 209 корпуса афганской национальной армии.

"Мулла Абидулла и еще 45 террористов были убиты в ходе авиаудара ВВС страны в окрестностях города Пули-Хумри, административного центра провинции Баглан"- говорится в сообщении.

После того, как в понедельник атака талибов на город Кундуз, административный центр одноименной соседней с Багланом провинции была полностью отбита, боевики предпринимают штурм города Пули-Хумри, центра провинции Баглан. Имеются потери с обеих сторон.

бм

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