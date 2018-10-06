Тенор Хосе Каррерас и гитарист Queen Брайан Мэй выразили соболезнования в связи с кончиной Монсеррат Кабалье
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Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Испанский оперный певец Хосе Каррерас и гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй выразили соболезнования в связи с уходом из жизни певицы Монсеррат Кабалье, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".
По словам Х.Каррераса, мир оперы потерял лучший сопрано со смертью М.Кабалье. Он заявил "Радио Каталония": "из всех сопрано, которые я слышал в своей жизни, никто не пел так, как Монсеррат".
Он также отметил многоплановость ее вокальных данных.
В свою очередь гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй написал в Instagram, что М.Кабалье "была вдохновением для нас всех".
"Ваш прекрасный голос останется с нами навсегда", - написал Б.Мэй, приложив к записи совместную фотографию М.Кабалье и вокалиста группы Фредди Меркьюри, который записал дуэт с испанской певицей в 1987 году под названием "Барселона". Эта музыкальная композиция впоследствии стала гимном летней Олимпиады в Барселоне 1992 года.
Ранее соболезнования в связи с кончиной М.Кабалье выразил испанский премьер Педро Санчес и король Испании Фелипе VI.
М.Кабалье ушла из жизни в одной из больниц Барселоны в возрасте 85 лет.
1эф бп
Интерфакс