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Этот контент был опубликован 6 октября 2018 г. 13:36 06.10.2018 - 13:36

Мадрид. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Испанский оперный певец Хосе Каррерас и гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй выразили соболезнования в связи с уходом из жизни певицы Монсеррат Кабалье, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".

По словам Х.Каррераса, мир оперы потерял лучший сопрано со смертью М.Кабалье. Он заявил "Радио Каталония": "из всех сопрано, которые я слышал в своей жизни, никто не пел так, как Монсеррат".

Он также отметил многоплановость ее вокальных данных.

В свою очередь гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй написал в Instagram, что М.Кабалье "была вдохновением для нас всех".

"Ваш прекрасный голос останется с нами навсегда", - написал Б.Мэй, приложив к записи совместную фотографию М.Кабалье и вокалиста группы Фредди Меркьюри, который записал дуэт с испанской певицей в 1987 году под названием "Барселона". Эта музыкальная композиция впоследствии стала гимном летней Олимпиады в Барселоне 1992 года.

Ранее соболезнования в связи с кончиной М.Кабалье выразил испанский премьер Педро Санчес и король Испании Фелипе VI.

М.Кабалье ушла из жизни в одной из больниц Барселоны в возрасте 85 лет.

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