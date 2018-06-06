Теракт совершен в центре регистрации избирателей на севере Афганистана, есть жертвы - СМИ

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 9:36 06.06.2018 - 09:36

Кабул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В центре регистрации избирателей в городе Пули-Хумри, административном центре провинции Баглан на севере Афганистана в среду утром произошел взрыв, сообщило информационное агентство Pajhwok. По его данным, в результате чего имеются жертвы По словам очевидцев, взрыв произошел примерно в 10:30 по местному времени (9:00 мск) в квартале Дашти-Алван. Другие подробности инцидента пока не приводятся. ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс