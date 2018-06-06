Теракт совершен в центре регистрации избирателей на севере Афганистана, есть жертвы - СМИ
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Кабул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В центре регистрации избирателей в городе Пули-Хумри, административном центре провинции Баглан на севере Афганистана в среду утром произошел взрыв, сообщило информационное агентство Pajhwok.
По его данным, в результате чего имеются жертвы
По словам очевидцев, взрыв произошел примерно в 10:30 по местному времени (9:00 мск) в квартале Дашти-Алван.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
ав
Интерфакс