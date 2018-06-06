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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 10:17 06.06.2018 - 10:17

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Кабул. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В центре регистрации избирателей в городе Пули-Хумри, административном центре провинции Баглан на севере Афганистана в среду утром произошел взрыв, сообщило информационное агентство Pajhwok.

По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее двух человек.

"Один полицейский и сотрудник Независимой избирательной комиссии были убиты, сотрудник Национального управления безопасности и один гражданский ранены в результате взрыва", - сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местных органов власти.

Между тем источник телеканала утверждает, что жертвами теракта стали шесть человек.

По словам очевидцев, взрыв произошел примерно в 10:30 по местному времени (9:00 мск) в квартале Дашти-Алван.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

ав

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