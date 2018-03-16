Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 13:44 16.03.2018 - 13:44

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Тереза Мэй полностью уверена в способности британских спецслужб справляться со своими функциями, заявил официальный представитель Даунинг-стрит.

По данным телеканала "Скай-ньюс", он подчеркнул, что Тереза Мэй "полностью уверена в наших спецслужбах", заявил представитель премьера.

По сообщению СМИ, таким образом представитель Т.Мэй отреагировал на призыв лидера Лейбористской партии не спешить с выводами по делу с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Дж.Корбин отмечал, что действия в отношении России должны основываться на четких доказательствах.

В частности, в колонке газеты "Гардиан" Дж.Корбин написал, что "в мои годы в парламенте я слишком много раз видел как ясные мысли по международному кризису перекрывались эмоциями и поспешными суждениями. Искаженные данные и сомнительные досье привели к вторжению в Ирак. Вторжение в Ливию поддержало большинство в обеи палатах, но это решение оказалось неверным. Всеобщее порицание терактов 11 сентября привело к войне с Афганистаном, которая продолжается и по сей день, в то время как терроризм распространился по всему миру".

В то же время, представитель Т.Мэй не стал отвечать, согласна ли премьер с заявлением министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что "Россия должна просто отойти в сторону и замолчать".

"Премьер-министр высказала свое, крайне ясное послание России в течение недели", - заявил представитель Т.Мэй.

Ранее в четверг Г.Уильямсон заявил, что "Россия должна просто отойти в сторону и замолчать". Так глава британского минобороны ответил на вопрос журналиста о том как, по его мнению, Москва должна отреагировать на выдворение 23 российских дипломатов из Великобритании.

мм во др

Neuer Inhalt Horizontal Line