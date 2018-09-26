Тереза Мэй в ООН обвинила Россию в нарушении международного права

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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 20:35 26.09.2018 - 20:35

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия нарушает международные законы, использует химическое оружие и захватывает суверенные земли, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Такие страны, как Россия, вопиющим образом нарушают международное право", - заявила британский премьер. "От захвата суверенных территорий и до безрассудного применения химоружия на улицах Британии агентами российского ГРУ", - добавила она. 1ла ар ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс