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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия нарушает международные законы, использует химическое оружие и захватывает суверенные земли, заявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Такие страны, как Россия, вопиющим образом нарушают международное право", - заявила британский премьер.

"От захвата суверенных территорий и до безрассудного применения химоружия на улицах Британии агентами российского ГРУ", - добавила она.

1ла ар ав

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Интерфакс