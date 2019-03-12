*** В ходе выступления она говорила сильно охрипшим голосом

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник призвала членов парламента проголосовать за предложенную ею сделку о выходе из ЕС, в противном случае Лондон "проиграет Brexit".

"Если эта сделка не будет принята, мы можем проиграть Brexit", - заявила Т.Мэй, выступая в британском парламенте.

Она подчеркнула, что достижение Brexit необходимо для Великобритании, и ее соглашение является хорошим.

В ходе выступления в парламенте Т.Мэй говорила сильно охрипшим голосом, британские СМИ предположили, что у нее болит горло.

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс, выступая в парламенте, заявил, что достигнутые в понедельник договоренности между Лондоном и Брюсселем "снижают риск" для Великобритании стать заложником "страховочного плана" по ирландской границе, но не исключают его полностью.

Юридическое подразделение исследовательской группы European Research Group (ERG), состоящей из депутатов-консерваторов, выступающих против того, чтобы Великобритания входила в ЕС, высказалась против сделки.

Так, входящий в ERG политик-консерватор Билл Кэш, заявил, что, "учитывая наши собственные и другие юридические исследования, мы не рекомендуем принимать сегодня предложение правительства". В группу, которая не обязана раскрывать данные о своих членах, входит, по данным СМИ, порядка 70 членов парламента.

Источники в Демократической юнионистской партии рассказали телеканалу Sky News, что партия не готова поддержать сделку Т.Мэй. Сама партия затем выпустила заявление, в котором говорится, что по сделке "достаточного прогресса в этот раз не достигнуто". Т.Мэй надеялась на поддержку этой партии еще при прошлом голосовании по Brexit, всего в палату общин входят 10 членов Демократической юнионистской партии.

В британскую палату общин входят 650 депутатов, в прошлом голосовании по Brexit принимали участие 634 из них. Чтобы провести сделку через парламент, Т.Мэй необходимо заручиться поддержкой как минимум 318 депутатов. Прошлое голосование по Brexit в британском парламенте в январе закончилось для Т.Мэй провалом. Тогда сделку поддержали 202 депутата, против нее проголосовали 432 депутата. В частности, против сделки проголосовала значительная часть Консервативной партии, в которую входят 314 депутатов.

В понедельник после встречи с Т.Мэй председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страсбурге, что на состоявшейся встрече с британским премьером договорился о юридически обязывающем инструменте по backstop - страховочному плану для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Британские СМИ поясняют, что сам по себе инструмент не меняет ситуации с backstop, но он еще раз заверяет, что "страховочный план", если его будут применять, станет лишь временной мерой. Помимо инструмента, Т.Мэй и Ж.-К.Юнкер согласовали совместное заявление, в котором обе стороны обещают постараться разработать техническое решение для ирландской границы к концу 2020 года.

Предыдущее голосование по Brexit в британском парламенте провалилось, в частности, из-за того, что многие депутаты выступали против "страховочного плана" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Некоторые из членов парламента требовали вовсе убрать подобный пункт из договоренностей с ЕС, другие готовы были принять сделку, если у Великобритании будет возможность в одностороннем порядке прекратить действие плана.

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