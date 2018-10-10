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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 10:12 10.10.2018 - 10:12

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на следующей неделе заседание кабинета министров, в ходе которого она намерена обсудить компромиссные предложения по Brexit, передает в среду газета "Таймс".

Заседание пройдет 16 октября накануне ее поездки в Брюссель, где 17-18 октября состоится саммит ЕС. В ходе этой поездки Т.Мэй надеется наметить компромиссную сделку по вызывающему наибольше споры вопросу - статусу ирландской границы, отмечает газета.

В ходе встречи с министрами Т.Мэй вероятно обсудит обязательство по фактическому сохранению Великобритании в таможенном союзе с ЕС после Brexit, отмечает газета.

Источник в правительстве рассказал газете, что министры опасаются, что Т.Мэй может принудить их принять некоторые изменения в договоренности по вопросам таможни и следованию законам ЕС после выхода страны из этого интеграционного объединения.

Ранее Dow Jones сообщило, что Великобритания и ЕС могут согласовать условия Brexit уже к понедельнику следующей недели. По данным издания, разногласия между сторонами по ирландской границе ослабли, хотя остаются и другие вопросы.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли. В Брюсселе Лондон призвали переработать ряд предложений из плана "Чекерс", после чего СМИ стали писать о подготовке Великобританией различных компромиссных вариантов.

В конце сентября председатель Европейского Совета Дональд Туск заявлял, что "моментом правды для Brexit станет совет ЕС в октябре". После него, заявил Д.Туск, страны ЕС решат, достигнуты ли достаточные условия для того, чтобы созвать еще один саммит в ноябре для завершения и официального оформления сделки по Brexit.

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