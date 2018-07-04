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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 17:33 04.07.2018 - 17:33

Лондон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Россия направила новое приглашение премьер-министру Великобритании Терезе Мэй посетить матчи чемпионата мира по футболу и отказаться от бойкота мероприятия после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, обыграв колумбийцев, сообщила газета The Guardian.

В то же время на Даунинг-Стрит заявили, что бойкот остается в силе, и представители британского правительства и королевской семьи не намерены посещать матчи ЧМ-2018.

В канцелярии премьера Великобритании подчеркнули, что слухи о возможной отмене бойкота в случае прохода английской сборной в финал чемпионата, беспочвенны.

Великобритания объявила о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне после инцидента в Солсбери в марте, обвинив Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Аналогичные заявления делали представители других европейских стран в знак солидарности с Лондоном, однако некоторые страны отказались от бойкота.

Так, 29 июня Швеция приняла решение отказаться от бойкота после того, как сборная этой страны вышла из группового этапа турнира в плей-офф. В результате в Россию поддержать команду приехал министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг. Власти Швеции считают, что не нарушают условий бойкота, который распространялся на церемонию открытия турнира и матчи группового этапа.

"Мы сейчас в другой ситуации. Футбол должен быть тем, что нас объединяет. Дания также пришлет представителей, и Великобритания не будет против нашего присутствия там... Мы будем продолжать поддерживать нашу команду", - заявляла в интервью газете Expressen министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

С другой стороны, The Guardian считает, что успехи англичан на чемпионате мира по футболу не вдохновляют британского премьера так, как победы шведской сборной - официальных представителей Стокгольма.

По оценке газеты, Т.Мэй не является ярой поклонницей футбола. "В последний раз она присутствовала на футбольном матче в Уэмбли с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и это, скорее, был акт политической солидарности в связи с террористическими атаками в Париже в 2015 году", - пишет британское издание.

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