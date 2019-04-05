Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск.

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