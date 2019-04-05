Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 10:52

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Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщили в пятницу на Даунинг-стрит.

Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск.

"Я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет, что Великобритания желает дальнейшего продления периода (для выхода из ЕС - ИФ)... Великобритания предлагает, чтобы этот период продлился до 30 июня 2019 года", - говорится в письме, опубликованном на сайте британского правительства.

В письме Т.Мэй в очередной раз заявляет, что лучшим вариантом Brexit является выход из ЕС с соглашением. Она отметила, что за все время британский парламент так и не смог определиться с тем, какой вариант Brexit его устраивает.

"Эта тупиковая ситуация не может продолжаться дальше...Поэтому правительство приняло решение о дальнейших действиях, чтобы найти консенсус в палате общин по правильному решению", - подчеркивает Т.Мэй.

Т.Мэй пояснила, что в настоящий момент британское правительство работает с оппозиционной лейбористской партией, чтобы найти консенсус по Brexit.

Такое продление ведет к тому, что Великобритания будет вынуждена принимать участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23 мая. Т.Мэй отметила, что участие Великобритании в выборах не входит в интересы ни Лондона, ни Брюсселя. В то же время, отметила премьер, Лондон принимает позицию Брюсселя, согласно которой Великобритания обязана принимать участие в выборах, если она на момент 23 мая все еще будет в составе ЕС.

"Правительство, таким образом, проявляет ответственность и предпринимает законные меры по подготовке к этим обстоятельствам", - отметила Т.Мэй.

Ранее британские СМИ сообщили, что Д.Туск готов предложить ЕС предоставить Великобритании "гибкое" продление сроков Brexit на год. По его плану Великобритания сможет покинуть ЕС, когда ее парламент согласует сделку с Брюсселем. Для того, чтобы согласовать это предложение, необходима поддержка всех 27 остающихся членов ЕС.

Сама Т.Мэй ранее заявляла, что он не желает продления Brexit на продолжительный срок.

Решение о дальнейших шагах в связи с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля.

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