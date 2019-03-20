Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 8:04

Лондон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить ЕС о непродолжительном переносе сроков Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Такую просьбу, отмечает телеканал, Т.Мэй выразила в письме, направленном в Брюссель. Источник не сообщил телеканалу, на какой именно срок Лондон попросит отложить Brexit. Предположительно, речь может идти о переносе Brexit с 29 марта до 30 июня.

На Даунинг-стрит телеканалу BBC подтвердили, что премьер "не будет просить о продолжительном продлении" действия статьи 50 Лиссабонского договора.

В настоящее время выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта.

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