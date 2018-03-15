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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 15:45 15.03.2018 - 15:45

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила британский город Солсбери, где на прошлой неделе произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с (сотрудниками экстренных служб - ИФ), которые первыми прибыли на место происшествия", - заявила премьер в эфире телеканала Би-би-си.

Премьер также пообщалась с местными экспертами в сфере здравоохранения.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта Т.Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к данному инциденту. Москва отвергает эти обвинения.

ла аю

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