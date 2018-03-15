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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:04 15.03.2018 - 13:04

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй в четверг планирует прибыть в британский город Солсбери, где 4 марта произошло отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает британская газета "Индепендент".

По словам пресс-секретаря Т.Мэй, британский премьер встретится с представителями местных аварийно-спасательных и медицинских служб.

В связи с запланированным Т.Мэй визитом в Солсбери усиливают меры безопасности.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

Россия эти обвинения отрицает.

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