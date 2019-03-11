***Ее поддерживают лишь двое министров, пишет Daily Telegraph

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки большинства членов ее правительства, рассказал изданию Daily Telegraph источник в кабмине.

"Я бы сказал, что в кабинете министров осталось лишь два министра, которые до сих пор ее поддерживают. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", - сказал собеседник газеты.

Ранее Т.Мэй заявляла, что не планирует участвовать во всеобщих выборах 2022 года, однако, в случае, если Brexit не будет реализован в срок, правительство может предложить ей уйти в отставку не позднее июля 2019 года, чтобы ее преемник смог провести новый этап переговоров об условиях выхода Британии из ЕС, отмечает Daily Telegraph.

Во вторник 12 марта в парламенте Британии пройдет голосование по предложенному Т.Мэй плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

В случае еще одного провала парламент 13 марта еще раз проголосует по вотуму недоверия премьер-министру, выдвинутому лейбористами.

"У нее есть возможность назвать дату ухода в отставку. Если она откажется уходить, ее бесславно выгонят парламентарии из собственной партии, и все это ради нескольких месяцев в попытке удержаться за власть", - заявил источник газеты в Консервативной партии.

29 марта истекает срок по реализации Brexit, однако Лондон и Брюссель до сих пор не смогли заключить сделку об условиях выхода Британии из ЕС. Предложенные Т.Мэй условия сделки с Евросоюзом несколько раз были заблокированы британским парламентом.

1бф ар

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