Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД Великобритании - СМИ
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Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал "Скай ньюз".
"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.
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Интерфакс