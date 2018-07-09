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Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает телеканал "Скай ньюз".

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - приводит телеканал текст заявления Даунинг-Стрит.

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Интерфакс