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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:45 09.07.2018 - 16:45

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Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона, сообщает офис британского премьера.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - говорится в заявлении Даунинг-Стрит.

Ранее в понедельник в отставку также ушел британской министр по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Новым министром по делам Brexit станет Доминик Рааб.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал Д.Дэвис в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

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