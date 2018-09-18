Тереза Мэй расскажет о ходе расследования по делу Скрипалей на саммите ЕС
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*** Туск обозначил повестку саммита в открытом письме-приглашении лидерам ЕС
Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского Совета Дональд Туск во вторник направил официальное приглашение лидерам ЕС на саммит в Зальцбург 19-20 сентября, обозначив ключевую повестку переговоров.
Среди прочего в послании Д.Туска отмечается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделится информацией о ходе расследования по делу о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.
"В четверг... в том числе, мы кратко поднимем вопрос о совместном противодействии природным и техногенным катастрофам, в то время как премьер-министр Т.Мэй введет нас в курс дела Скрипалей", - говорится в послании Д.Туска, опубликованном на сайте Европейского Совета.
В первый день саммита лидеров ЕС в Зальцбурге также будут обсуждаться пути решения миграционного кризиса.
"Я надеюсь, что в Зальцбурге мы сможем положить конец нашим взаимным претензиям и вернуться к конструктивному подходу в этом вопросе", - написал Д.Туск.
20 сентября будут подняты вопросы общеевропейской безопасности, посвященные улучшению полицейского и судебного взаимодействия между странами, усилению защиты границ и борьбе с киберугрозами.
В ходе саммита пройдет встреча с главным переговорщиком по Brexit со стороны ЕС Мишелем Барнье в виду того, что до крайнего срока по выходу Британии из ЕС осталось менее полугода, в то время как Лондон и Брюссель все еще не могут прийти к соглашению об условиях Brexit.
Д.Туск уточнил, что в ходе встречи в Зальцбурге лидеры ЕС обсудят вопрос о проведении саммита с участием европейских лидеров и Лиги арабских государств в начале 2019 года.
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Интерфакс