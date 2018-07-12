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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 18:17 12.07.2018 - 18:17

Лондон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хотела бы организовать прием на Даунинг-стрит для английской футбольной сборной, добившейся немалых успехов на Чемпионате мира в России, сообщает в четверг газета "Дейли миррор".

"Мы, конечно же, хотели бы организовать прием для английской сборной, которая так хорошо выступила в России, и это то, что мы собираемся обсудить с Футбольной ассоциацией (Англии - ИФ)", - заявил представитель премьера.

Сборная Англии проиграла сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2018 11 июля. Результат встречи, прошедшей на поле стадиона "Лужники" в Москве, - 2:1 в пользу Хорватии.

Теперь Англии предстоит сыграть в матче за третье место с Бельгией. Эта встреча пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге.

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