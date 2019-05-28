Брюссель, 28 мая. ИНТЕРФАКС. - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что результаты прошедших в стране выборов в Европарламент, на которых и консеваторы, и лейбористы потерпели сокрушительное поражение, подтолкнут британский парламент к завершению Брексита.
"Результаты выборов в Европарламент вызывают глубокое разочарование у моей консервативной партии", - сказала она журналистам по прибытии в Брюссель на неформальный саммит ЕС.
По ее мнению, у консерваторов были хорошие кандидаты. Но также лейбористская партия потерпела поражение.
"Я думаю, что результаты этих выборов должны подтолкнуть британский парламент к завершению Брексита", - подчеркнула она.
На выборах в Европарламент, проведенных в Великобритании, традционные партии потерпели поражение, а победила популистская партия "Брексит" радикального евроскептика Найджела Фаража.
Мэй сожалеет, что ей не удалось осуществить упорядоченный Брексит, и теперь это дело ее преемника на посту премьер-министра. Сама она добивалась заключения наилучшей для Великобритании сделки по выходу из союза.
"Я всегда считала, что лучший вариант для Великобритании - выйти из союза с соглашением", - напомнила Мэй.
Пока Великобритания остается членом ЕС, а она сама - премьер-министром, она продолжит исполнять выполнять обязанности, связанные с этим. В том числе обсуждать распределение ключевых постов в руководящих институтах ЕС. "Соединенное Королевство будет играть конструктивную роль в ЕС до истечения периода, определенного статьей 50 (договора ЕС)", - заверила Мэй.
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