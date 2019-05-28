Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 18:56

Брюссель, 28 мая. ИНТЕРФАКС. - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что результаты прошедших в стране выборов в Европарламент, на которых и консеваторы, и лейбористы потерпели сокрушительное поражение, подтолкнут британский парламент к завершению Брексита.

"Результаты выборов в Европарламент вызывают глубокое разочарование у моей консервативной партии", - сказала она журналистам по прибытии в Брюссель на неформальный саммит ЕС.

По ее мнению, у консерваторов были хорошие кандидаты. Но также лейбористская партия потерпела поражение.

"Я думаю, что результаты этих выборов должны подтолкнуть британский парламент к завершению Брексита", - подчеркнула она.

На выборах в Европарламент, проведенных в Великобритании, традционные партии потерпели поражение, а победила популистская партия "Брексит" радикального евроскептика Найджела Фаража.

Мэй сожалеет, что ей не удалось осуществить упорядоченный Брексит, и теперь это дело ее преемника на посту премьер-министра. Сама она добивалась заключения наилучшей для Великобритании сделки по выходу из союза.

"Я всегда считала, что лучший вариант для Великобритании - выйти из союза с соглашением", - напомнила Мэй.

Пока Великобритания остается членом ЕС, а она сама - премьер-министром, она продолжит исполнять выполнять обязанности, связанные с этим. В том числе обсуждать распределение ключевых постов в руководящих институтах ЕС. "Соединенное Королевство будет играть конструктивную роль в ЕС до истечения периода, определенного статьей 50 (договора ЕС)", - заверила Мэй.

1мн ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!