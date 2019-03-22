*** Макрон на ужине оценил в 5% вероятность одобрения сделки по Brexit палатой общин; Туск назвал его оптимистом

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-членов ЕС после переговоров в первый день саммита в Брюсселе остались недовольны тем, что британский премьер Тереза Мэй не озвучила никакого конкретного плана по разрешению ситуации вокруг Brexit, пишет газета The Daily Mail.

По ее данным, в четверг вечером, после переговоров, Т.Мэй даже пришлось ужинать отдельно от других лидеров, пока они вырабатывали за едой общую позицию по британской проблеме.

"Источники рассказали, что лидеры ЕС были заметно ошеломлены обсуждениями (с участием Т.Мэй - ИФ) вчерашним вечером, которые они описали как "90 минут ни о чем". И когда Терезу Мэй спросили, что она будет делать, если соглашение (о выходе из ЕС - ИФ) вновь будет отвергнуто, то она, казалось, "уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной"", - пишет издание.

По словам источников, один из премьер-министров стран-членов ЕС сказал, что по итогам переговоров "было очевидно лишь одно - отсутствие у Т.Мэй какого-либо плана".

Европейские лидеры не скрывали своего пессимистичного настроя по итогам встречи с Т.Мэй. Неназванный высокопоставленный представитель ЕС рассказал изданию Politico, что после того, как премьер-министр Великобритании вышла из комнаты, где велись переговоры, французский президент Эмманюэль Макрон сделал резкое заявление.

"Он сказал, что поначалу думал, что возможность одобрения сделки Т.Мэй палатой общин составляет 10%. Потом он добавил: "Однако после того, как мы выслушали ее. Я думаю, что эта вероятность составляет 5%", - рассказал источник газете Politico.

По его словам, в ответ на это председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что даже такая оценка "звучит слишком оптимистично".

Т.Мэй в пятницу прервала свое участие в саммите ЕС в Брюсселе, чтобы вернуться в Лондон и попробовать заручиться поддержкой еще хотя бы 76 членов парламента для третьего голосования по Brexit.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта года решили перенести эту дату.

Если члены парламента согласуют сделку по Brexit на голосовании на следующей неделе, то сроки Brexit будут продлены до 22 мая. Этого продления должно быть достаточно, чтобы британский парламент успел принять несколько сотен законов, необходимых для упорядоченного выхода из ЕС. В то же время, Великобритания при таком варианте сможет покинуть ЕС до выборов в Европарламент, а значит, не должна будет участвовать в них.

Если парламент не сможет согласовать сделку, что, по мнению СМИ, является наиболее вероятным исходом, то сроки Brexit будут перенесены на 12 апреля 2019 года. Это - последний день, когда страны ЕС могут принять декрет об участии в выборах в Европарламент. В период до 12 апреля, в таком случае, Великобритании предстоит принять участие в экстренном саммите Европейского совета. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что, если парламент не согласует сделку, то Великобритания, если она хочет избежать так называемого "жесткого" Brexit должна будет предложить новые варианты решения проблемы.

Он отметил, что у Великобритании, при этом, сейчас остаются четыре варианта: Brexit со сделкой, без сделки, более продолжительный перенос сроков Brexit или его отмена.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

В британскую палату общин входят 650 депутатов, в прошлом голосовании по Brexit принимали участие 634 из них. Чтобы провести сделку через парламент, Т.Мэй необходимо заручиться поддержкой как минимум 318 депутатов.

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