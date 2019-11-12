Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 7:21

Дубай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Удар по дому одного из лидеров террористической группировки "Исламский джихад" Акмара аль-Джури в районе сирийской столицы Дамаска был нанесен во вторник, говорится в распространенном группировкой сообщении.

В нем отмечается, что в результате удара погиб его сын, о судьбе самого аль-Джури не сообщается.

Группировка пока не назвала, кого считает ответственным за удар.

Ранее сообщалось, что в результате авианалета Израиля на сектор Газа был уничтожен полевой командир "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта.

Операция по уничтожению аль-Атта была санкционирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Аль-Атта считался организатором ракетных обстрелов Израиля с территории Газы, других террористических актов против израильского населения.

"Исламский джихад" подтвердил гибель своего полевого командира и выступил с угрозами отомстить за него.

Как сообщил во вторник израильский новостной сайт Ynet, во вторник в ряде городов Израиля, включая Тель-Авив, прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле из сектора газа. Военные информируют о уже предпринятом массированном ракетном обстреле израильской территории из сектора Газа, подробности пока не приводятся.

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