Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 11:43

Дубай. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Террористы обстреляли ракетами с беспилотников четыре объекта нефтегазовой промышленности Сирии, сообщило во вторник информагентство САНА.

"Мы всегда замечали, что атаки террористов являются способом оказания внешнего давления (на Сирию - ИФ), но мы может преодолеть это при помощи альтернативных планов, и они (враги - ИФ) не преуспеют со своими махинациями, а вскоре мы сможем справиться с кризисом", - приводит агентство слова министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганема.

Ударам подверглись газовой завод в Эбле и перерабатывающий завод в провинции Хомс, обстрелы привели к пожарам и разрушениям. Министр заверил, что на место событий немедленно выехали пожарные расчеты и бригады гражданской обороны, которые сдержали распространения огня и потушили его.

Али Ганем добавил, что технические специалисты начали оценивать повреждения на объектах и приступили к ремонтным работам. Он заявил, что, хотя некоторые объекты частично приостановили работу, серьезного влияния на внутренний рынок инцидент на окажет.

Западные СМИ, в свою очередь, напоминают, что в результате конфликта в Сирии Дамаск лишился контроля над основными нефтяными месторождениями. Ограничительные меры со стороны западных стран в отношении Дамаска, а также санкции США против Ирана еще больше усложнили ситуацию.

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