Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 19:02

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Российский постоянный представитель в Совете безопасности ООН заявил о недопустимости попыток Запада рассматривать действующие в Сирии террористические группировки как умеренную оппозицию.

"Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились этому процессу", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности в четверг перед голосованием по российско-китайскому проекту резолюции по Идлибу.

По словам Небензи, "единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, это террористы".

"Попытки покрывать их и представлять их в качестве дерадикализовавшейся оппозиции недопустимо", - подчеркнул он.

Небензя отметил, что именно игнорирование необходимости борьбы с террористами "гуманитарной тройкой" - Германией, Бельгией и Кувейтом - стало тем самым водоразделом, который не позволяет России поддержать западный проект резолюции по Идлибу.

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