Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 21:01

*** Для этой цели созданы специальные структурные подразделения

Хмеймим (Сирия). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Сирии рассказали о создании террористами в районе Идлиба специальной структуры, занятой подготовкой провокаций с использованием химического оружия.

"Обстановка на юге Идлибской зоны деэскалации осложнена стремлением командования террористической группировки использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы о якобы применении правительственными войсками "химического оружия", - заявил во вторник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Он сообщил, что, по информации захваченных сирийскими вооруженными силами боевиков, в составе группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) для этих целей создана отдельная структура, получившая название "химическое крыло" ("фаръ кимави"). Возглавляет данное подразделение Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористической группировки "Хуррас ад-дин". В данную структуру вошли боевики, прибывшие в Сирию из европейских государств и граждан бывших республик СССР.

"Химическое крыло" "Хайат Тахрир Аш-Шам" состоит из трех отделов: планирования ("касм тахтыт"), разработки (он же "химический отдел" - "касм кимави") и медиа-отдела ("касм иалями"), рассказал Купчишин.

По его информации, отдел разработки, ответственный за синтез отравляющих веществ, находится в городе Джиср-аш-Шугур в здании одного из городских медучреждений. В поселке Иштебрак, занятом после изгнания местных жителей боевиками "Исламской партии Туркестана" (запрещена в РФ), расположены склад и мастерская для снаряжения отравляющими веществами боеприпасов.

"Головной офис" "Химического крыла", занимающийся планированием операций и координацией проведения постановочных съемок, находится в Идлибе", - сообщил генерал.

Он заявил, что в распоряжении террористов, действующих в Идлибской зоне деэскалации, находится значительное количество отравляющих веществ, которыми боевики снаряжают боеприпасы для инсценировок "применения" правительственными войсками "химоружия" против гражданского населения.

"Планами боевиков предусматривается осуществление такой постановки в населенном пункте Джарджаназ, а также в городе Серакаб, где уже собрана группа детей и взрослых из числа беженцев южных провинций Сирии. Аналогичные приготовления ведутся на западе провинции Алеппо", - сказал Купчишин.

По его словам, Российский Центр примирения враждующих сторон ведет непрерывный мониторинг обстановки в районе Идлибской зоны и примыкающих районов "в целях исключения любых попыток террористов применить отравляющие вещества против мирного населения".

др

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