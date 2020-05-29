Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) накануне вечером предприняли нападение на позиции армии Сирии на юге провинции Ракка возле нефтяного месторождения "Ас-Саура", сообщает в пятницу портал "Аль-Масдар".
По данным портала, поначалу террористам удалось просочиться через линию обороны сирийских военных, однако затем благодаря прибывшим подкреплениям боевики были отброшены назад.
В результате серии столкновений погибли не менее шести сирийских солдат и более десяти боевиков ИГ.
После этих боев, отмечает портал, ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям ИГ в провинциях Ракка и Хомс.
Между тем, напоминает "Аль-Масдар", вылазка террористов на юге провинции Ракка последовала за серией нападений ИГ на армию Сирии в этой провинции, а также в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.
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