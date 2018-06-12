Террористы напали на отделение полиции в провинции Газни в Афганистане, идет боестолкновение - ТВ
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Кабул. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник утром во вторник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда Мукур в провинции Газни (центральный Афганистан), затем несколько вооруженных боевиков ворвались на территорию участка и начали беспорядочную стрельбу по сотрудникам, сообщил во вторник телеканал Ariana News.
Сообщается, что вооруженное нападение на отделение полиции началось в 8:00 по местному времени (6:30 МСК), бой с террористами продолжается.
Об
Интерфакс