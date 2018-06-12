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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:50 12.06.2018 - 08:50

Кабул. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник утром во вторник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда Мукур в провинции Газни (центральный Афганистан), затем несколько вооруженных боевиков ворвались на территорию участка и начали беспорядочную стрельбу по сотрудникам, сообщил во вторник телеканал Ariana News.

Сообщается, что вооруженное нападение на отделение полиции началось в 8:00 по местному времени (6:30 МСК), бой с террористами продолжается.

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