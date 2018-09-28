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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 18:26 28.09.2018 - 18:26

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Гуманитарные коридоры в Идлибе начали работу, но террористы препятствуют выходу мирного населения, заявил глава МИД Сирии Валид Муалеем.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", заработали ли гуманитарные коридоры, В.Муаллем сказал: "Да". "Но, к сожалению, террористы не позволяют мирным жителям покинуть Идлиб", - уточнил он.

В.Муаллем отметил, что Дамаск получает информацию от мирного населения Идлиба. "У нас с ними есть постоянных контакт. Они говорят нам о том, что происходит. Они хотят, чтобы сирийское правительство вернулось в Идлиб и надеются на это", - подчеркнул министр.

1ви ав

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