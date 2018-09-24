Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 15:47 24.09.2018 - 15:47

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Турецкая армия помогает боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - ИФ) и ряду других террористических группировок перебираться из провинции Идлиб в район Африна, на северо-западе Сирии, сообщило иранское информационное агентство Фарс.

Издание со ссылкой на курдские СМИ, отмечает, что значительное число террористов перебрались в ряд населенных пунктов Африна при помощи турецких военных и под присмотром турецкой разведки.

При этом, по данным СМИ, турецкие военные силой вынуждают мирных жителей этих населенных пунктов покидать родные дома, чтобы разместить семьи террористов.

17 сентября лидеры РФ и Турции договорились в Сочи о создании в северной провинции Идлибе демилитаризованной зоны на линии разграничения между правительственными войсками и оппозицией. До 15 октября из этих зон должны быть выведены террористические группировки, включая "ан-Нусру". Задача размежевать умеренных оппозиционеров от террористов и вывести из зоны последних возложены на Турцию.

Кантон Африн был частью курдской автономии на севере Сирии. Турецкая армия в ходе военной операции заняла Африн, изгнав оттуда курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической группировкой.

1ак бс

Neuer Inhalt Horizontal Line