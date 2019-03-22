Террористы "Исламского государства" полностью уничтожены в Сирии - Белый дом
Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.
"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова С.Сандерс.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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