Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова С.Сандерс.

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