Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:27

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - цитирует портал слова С.Сандерс.

Она уточнила, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проинформировал о последних изменениях в ситуации в Сирии президента США Дональда Трампа.

В свою очередь агентство Associated Press сообщает, что С.Сандерс продемонстрировала журналистам карту Сирии и Ирака, на которой видно, что террористы ИГ более не контролируют какие-либо из территорий этих двух стран.

В декабре 2018 года Д.Трамп заявлял, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

1аю ар

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