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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:06 22.10.2018 - 16:06

Дубай. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Группировка суннитских боевиков "Джейш аль-Адль", связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), объявила, что она ранее осуществила похищение 12 иранских военнослужащих на границе Ирана и Пакистана, сообщают иранские СМИ.

В подтверждение своих слов боевики обнародовали фотографии пленных - семи бойцов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и пяти сотрудников иранского полицейского спецназа.

В КСИР в свою очередь заявили, что боевики прибегли к помощи "одиночки-лазутчика", который "привел в бессознательное состояние" военных. Затем боевики похитили их и вывезли на свою базу на пакистанской территории.

Похищение произошло в 150 км к юго-востоку от города Захедан - столицы провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с пакистанской провинцией Белуджистан.

Иран и Пакистан ведут поиски похищенных.

Западные СМИ напоминают, что этом регионе по обе стороны границы, в Иране и Пакистане, проживают белуджи - иранский народ суннитского вероисповедания. При этом боевики из числа белуджей, базирующиеся на пакистанской территории, регулярно совершают рейды через границу против Ирана.

1аю ар

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