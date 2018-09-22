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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 15:28 22.09.2018 - 15:28

Дубай. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Нападение на военный парад в Ахвазе на юго-западе Ирана совершили четыре боевика, они связаны с разведками США и Израиля, сообщает в субботу агентство ИРНА со ссылкой на представителя ВС Ирана Абольфазла Шекарчи.

По его словам, три террориста были ликвидированы на месте, еще один нападавший скончался в больнице.

А.Шекарчи опроверг сообщения о том, что нападавшие связанны с "Исламским государством" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ). Представитель ВС Ирана также сказал, что они профинансированы "двумя странами Персидского завила".

Теракт в Ахвазе произошел в субботу утром, боевики открыли огонь по участникам военного парада. По последним данным, теракт унес жизни 29 человек, 53 человека ранены.

ИРНА отмечает, что стрельбу открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной. Стрельба продолжалась десять минут.

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