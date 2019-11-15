Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 15:46

Стамбул. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция отправила в США боевика ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) арабского происхождения с американским гражданством, сообщил в пятницу глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По данным Сойлу, подозреваемый был отправлен в США на самолете из Стамбула.

Отмечается, что ранее американцу отказали в депортации в Грецию.

Сойлу добавил, что еще трое боевиков ИГ были репатриированы в страны их происхождения, но в какие именно, не уточнено.

Ранее сообщалось, что Турция начала экстрадицию задержанных террористов ИГ в страны их происхождения 11 ноября.

По данным МВД, в Турции содержатся под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГ из 40 стран, включая Россию.

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