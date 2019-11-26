Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 14:01

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Все мероприятия, запланированные в рамках контракта по ЗРК С-400, проводятся по плану и в соответствии с графиком, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мероприятия, запланированные в рамках контракта по С-400, проводятся в соответствии с графиком", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Так турецкий министр прокомментировал информацию о начале тестирования в понедельник радаров С-400 близ Анкары.

Акар отметил, что "каждая из сторон делает все от нее зависящее для успешного завершения этого процесса".

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРC С-400, контракт оценивается в $2,5 млрд.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

1эф во де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!