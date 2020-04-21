Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 18:33

Вашингтон. 21 апреля. ИНЕТРФАКС - Регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission, во вторник не стал принимать решения по поводу предложения снизить добычу нефти.

В ходе переговоров, которые транслировались в интернете, два члена Texas Railroad Commission из трех выступили за то, чтобы обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность подготовленных предложений.

Один из членов этой комиссии Райан Ситтон отметил, что лично он готов высказаться за снижение добычи на 1 млн б/c, то есть - на 20%. Он отметил в своем твиттере, что такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.

Ряд СМИ отмечает, что следующее совещание членов комиссии, вероятно, состоится 5 мая.

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