Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 18:35

Вашингтон. 21 апреля. ИНЕТРФАКС - Регулятор, отвечающий за освоение нефтяных месторождений в штате Техас, Texas Railroad Commission, во вторник не стал принимать решения по поводу предложения снизить добычу нефти.

В ходе переговоров, которые транслировались в интернете, два члена Texas Railroad Commission из трех выступили за то, чтобы обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность подготовленных предложений.

Один из членов этой комиссии Райан Ситтон отметил, что лично он готов высказаться за снижение добычи на 1 млн б/c, то есть - на 20%. Он отметил в своем твиттере, что такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.

Ряд СМИ отмечает, что следующее совещание членов комиссии, вероятно, состоится 5 мая.

Ранее в апреле сообщалось, что члены Texas Railroad Commission обсудили с представителями отрасли сокращение добычи в условиях падения спроса из-за вспышки коронавируса COVID-19.

В последний раз власти штата принимали подобное решение в 1970-х годах, пишет The Wall Street Journal. Антимонопольное законодательство США ограничивает возможности федерального правительства по сокращению добычу нефти. Однако Texas Railroad Commission имеет право независимо принимать такое решение, если предложение превосходит спрос.

Государства ОПЕК+ в ранее договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!