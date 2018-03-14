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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:37 14.03.2018 - 16:37

Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США говорит о намерении Вашингтона выйти из соглашения по иранской ядерной программе, заявил в среду замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Американцы серьезно настроены насчет выхода их ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, и отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона произошла именно поэтому, или, по крайней мере, это стало одной из причин", - цитирует слова А.Аракчи агентство ИСНА.

По его мнению, "в этих обстоятельствах, европейцы пытаются убедить американцев сохранить соглашение с Ираном, однако степень их успеха будет видна в будущем".

"Европейцы ходят по острию бритвы, поскольку если они склонятся на сторону президента США Дональда Трампа, то они потеряют Иран", - отметил иранский дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причины увольнения Р.Тиллерсона с поста госсекретаря разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

"Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по разному", - сказал президент журналистам на борту вертолета, на котором летел в Калифорнию.

кю аю

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